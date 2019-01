Bij het filharmonisch orkest van Luik begeleidde hij als eerste viool de groten der aarde, zoals de bekende violist Yehudi Menuhin, maar het liefst maakte Jeanke Fransen muziek met zijn vrienden in Tongeren. Hij was dirigent van het Tongers operettegezelschap en speelde gitaar in bandjes die optraden in cafés. ‘Als hij maar met muziek bezig kon zijn.’