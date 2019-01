Het is duidelijk. Het STVV-legioen rekent door de afwezigheid van Roman Bezus voluit op de flitsen van één man: Daichi Kamada. De Japanner scoorde al tien keer, droomt ervan om in de zomer naar La Liga te kunnen, maar beseft dat hij zichzelf dan nog meer in de kijker moet spelen. “Dan moeten er nog eens tien goals bijkomen”, aldus de droge topschutter van de Kanaries. “Wij hebben op stage drie keer per dag getraind. Nooit meegemaakt. Als we nu niet klaar zijn voor de derby, weet ik het ook niet.”