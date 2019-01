Voor de komst van leider KRC Genk zal Stayen vanavond nog eens helemaal vol lopen. Ook onze huisanalist en tevens ex-speler van zowel KRC Genk als STVV zal voor ons in de tribune zitten en achteraf zijn ongezouten mening geven in onze krant. Vandaag blikt Mathijssen in vier bevindingen vooruit naar de slag om Limburg.