Ruslan Malinovskyi wil ook scoren in zijn zesde derby

Vijf derby’s heeft hij achter de kiezen. Triomf en treurnis waren zijn deel. Twee zeges, twee gelijke spelen, één nederlaag. Dat is de tussenstand. “Dit is een wedstrijd waar ik telkens weer naar uitkijk”, zegt hij met pretoogjes, als ware hij een rasechte Limburger. “Ik weet hoe belangrijk dit duel is voor de club, voor de fans.” Vandaar zijn doelstelling: de eigen, fraaie cijfers nog wat opsmukken. “Die drie doelpunten moeten er minstens vier worden na zes derby’s.” De zeven waarheden van Ruslan Malinovskyi.