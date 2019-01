De degradatiestrijd in 2de landelijke A is grotendeels Limburgs getint. Daarom wordt het uitkijken naar de derby Zolder-Lommel B. Ook voor de Lommelse vrouwen staat er in Houthalen B een derby op het programma. De Lommelse broer en zus Pieterjan (Lommel B) en Anouk (Houthalen) Jorissen kijken er alvast naar uit.