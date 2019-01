Na enkele maanden onder T2 en depanneur Jorge Rubio-Fernandez heeft Celtic Houthalen een nieuwe hoofdtrainer. Net als Gelko Hasselt in 2014 koos de Limburgse ‘rivaal’ als opvolger van Nico Papanicolaou voor Frank Luypaert, die vandaag zijn thuisdebuut maakt. In Hasselt resulteerde zijn aanwezigheid in een bewonderenswaardige bekertriomf. In Houthalen hebben ze vrede met het behoud.