Wat een teleurstelling: pijnlijke misser kost Luca Brecel halve finale op Masters snooker

Luca Brecel heeft een halve finale op de Masters snooker in Londen op dramatische wijze laten liggen. De Maasmechelaar liet de Chinees Ding Junhui een hele kwartfinale lang achtervolgen, maar een grote misser in het beslissende frame deed hem de das om. Ding rook zijn kans en speelde uit, Brecel ziet zich een droomaffiche tegen Ronnie O’Sullivan door de neus geboord.

Nadat Brecel eerder verrassend al titelverdediger Mark Allen (WS-6) geklopt had, nam hij ook meteen het commando tegen de nummer acht van de wereld. De Limburger trok het eerste frame naar zich toe, maar Ding Junhui maakte meteen weer gelijk. Dat bleef het scenario voor de rest van de wedstrijd: Brecel kwam op voorsprong, Ding maakte gelijk. Het was wachten op de beslissing tot het elfde frame.

Bij 5-5 leek Brecel de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. De 23-jarige Limburger kwam op een 16-0 voorsprong, maar liet een dure misser optekenen. Ding Jinhui kon aanvankelijk niet profiteren, maar toen Brecel daarna pijnlijk miste op een ogenschijnlijk niet eens zo moeilijke bal, was het kalf verdronken. Ding nam over en maakte het af: 6-5. Drama voor Brecel, die zich zo een halve finale op de Masters snooker tegen legende Ronnie O’Sullivan door de neus geboord ziet.

“Ik dacht dat de match voorbij was”, vertelde Ding achteraf over de misser van Brecel. “Ik kon niet geloven dat hij die bal miste. Maar hij is de jongste van ons allemaal en heeft zo veel talent. Hij is een ruwe diamant en zal nog beter worden”.

Brecel had geen verklaring voor de beslissende misser. “Normaal gezien ben ik goed in beslissende ballen en kan ik goed met de druk om. Maar nu miste ik die bal onbegrijpelijk. Ik weet nog altijd niet hoe dat is gebeurd.” De tip van de keu van Brecel was wel een beetje beschadigd, en dat speelde hem parten tijdens de wedstrijd. “Het was een heel zware match. Ik had een paar kansen, maar kon de zege niet over de streep trekken. Hopelijk lukt het mij volgende keer. Misschien was ik te rustig. Ik maakte te veel fouten vandaag.”

