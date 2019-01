Stapte N-VA uit de regering omdat schandaal rond verkoop humanitaire visa dreigde te lekken? “Te gek voor woorden”, zegt Francken

Is N-VA uit de regering gestapt omdat de affaire rond Mechels N-VA’er Kucam dreigde te lekken? SP.A-Kamerlid Monica De Coninck en Hendrik Vuye van Vuye&Wouters menen van wel. “In het verleden mensen zijn opgestapt voor minder dan wat nu op tafel ligt”, zei minister Peeters. Na afloop van het vragenuurtje was Francken bijzonder karig met commentaar. “Ik word niet beticht in dit verhaal”, beet hij een VTM-journalist toe.

De plenaire vergadering van donderdagmiddag draaide grotendeels rond Melikan Kucam, Theo Francken en de humanitaire visa. Begin deze week lekte uit dat het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam ervan verdacht wordt dergelijke visa te regelen voor oosterse christenen, in ruil voor betaling. De man trad op als tussenpersoon voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), maar het gerecht heeft geen aanwijzingen dat hij op de hoogte was van het gesjoemel. Kucam is intussen formeel aangehouden op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Kucam verschijnt komende dinsdag voor de raadkamer.

Was het migratiepact een rookgordijn?

Volgens SP.A-Kamerlid Monica De Coninck is er een duidelijke link tussen de val van de regering in december, over het VN-migratiepact, en de visumaffaire. “Mijnheer de premier, ik kan mij voorstellen dat u ten tijde van de discussie over het Marrakech-akkoord, hoewel u uw best heeft gedaan om te onderhandelen en akkoorden te bereiken, niet begreep waarom dat maar niet lukte. Wel mijnheer de premier, ik denk dat deze discussie dé grote verklaring is voor de val van de regering over dat Marrakech-pact”, zei ze.

Hendrik Vuye van de tweemansfractie Vuye&Wouters suggereerde iets gelijkaardigs. “Ook ten tijde van het VN-migratiepact was Francken twee jaar lang betrokken, en ook daar wist hij van niets. Ik heb steeds meer de indruk dat het vertrek van N-VA uit die regering de vlucht vooruit was.”

De federale regeringsploeg nam eind vorig jaar ontslag, nadat de N-VA de regering had verlaten omdat ze zich niet kon vinden in het VN-migratiepact, ook wel Marrakech-pact genoemd omdat het in die Marokkaanse stad werd bekrachtigd. Sindsdien zit de regering zonder N-VA in lopende zaken.

Foto: Photo News

Peeters: “Al voor minder ontslag genomen”

“Wanneer hij nu nog staatssecretaris zou zijn, dan zou er een ernstig probleem zijn en dan zou zijn functioneren echt in vraag worden gesteld. Theo Francken is geen lid meer van de ontslagnemende regering, maar het is zonneklaar dat in het verleden mensen zijn opgestapt voor minder dan wat nu op tafel ligt”, stelde Kris Peeters (CD&V) in de wandelgangen van de Kamer.

Vicepremier Peeters hoopt nog dat N-VA meer tekst en uitleg geeft. “Ik zou het ook willen weten want dat zou meer duidelijkheid geven wat de echte redenen waren waarom N-VA uit de regering is gestapt”, klonk het. “Vanaf wanneer waren ze op de hoogte dat het parket een onderzoek was gestart? Vanaf wanneer heeft men gedacht: ‘we komen in de problemen’? Ik hoop dat N-VA daar vrij snel duidelijkheid over geeft, want dat zou voor iedereen heel verhelderend kunnen zijn.”

Een hoorzitting met Theo Francken is een “belangrijke eerste stap”, voegde Peeters toe op Twitter. “Als dat niet voldoende duidelijkheid geeft, is een parlementaire onderzoekscommissie een optie.”

“Niet beticht in dit verhaal”

Na afloop van de plenaire sessie was de staatssecretaris uiterst karig met commentaar. ““Ik word van niets beticht. Over die een hoorzitting moest Francken “nadenken”.“Het is alleszins niet gebruikelijk dat parlementsleden (andere nvdr.) parlementsleden horen”, zei hij nog, al zou de hoorzitting over zijn tijd als staatssecretaris gaan. “Voor alle duidelijkheid, ik ben helemaal niet beticht in dit verhaal”, beet hij VTM-journalist Dirk Van den Bogaert tot slot toe om vervolgens geïrriteerd weg te benen.

“Ik ben de populairste politicus van het land en ik moet en zal vallen, ze hebben bloed geroken”, klonk het later op de avond bij Rob TV. “Ze zullen blijven proberen om mij te doen vallen, maar ik heb sterke schouders”, klonk het. Dat N-VA wegens deze zaak uit de regering zou zijn gestapt, noemde hij “te gek voor woorden”.

De advocaat van Kucam stelde eerder op donderdag dat zijn cliënt zelf al in juli aan het kabinet had gemeld dat hij informatie had vernomen over geldstromen naar passeurs en reisbureau’s, die mensen moesten overbrengen van Syrië naar Libanon. “Dat is niet juist”, reageerde Francken, die na de verklaring van de advocaat ook opnieuw navraag had gedaan bij zijn vroegere kabinetsmedewerkers.

Minder streng gecontroleerd

Tijdens de plenaire sessie is ook gebleken dat de assyrische christenen die via het kabinet van oud-staatssecretaris Francken naar België zijn gekomen, minder streng zijn gecontroleerd. Dat meldt de Dienst Vreemdelingenzaken en het nieuws werd bevestigd door huidig minister voor Asiel en Migratie De Block. Volgens haar was dat “omdat de vraag van het kabinet zelf kwam”.

Minister De Block is overigens niet van plan om de mensen die betaald zouden hebben voor een humanitair visum terug te sturen, ze meent dat ook zij slachtoffer zijn, “ze zijn ook misbruikt geweest”.