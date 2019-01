Haasrode Leuven is uitgeschakeld in de achtste finales van de Challenge Cup volleybal voor mannenteams. Vorige maand won het zijn heenwedstrijd tegen Hapoel Yoav Kfar Saba met 3-2, maar woensdag ging het in Israël met 3-1 de boot in. De setstanden waren 17-25, 25-21, 25-22 en 25-17.