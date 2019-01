Viktor Verhulst trekt met jonge singles naar ‘Love Island’

Met negen nieuwe programmatitels en drie nieuwe gezichten zetten de zenders VIJF, VIER en ZES het jaar in. Een van de nieuwkomers is Viktor Verhulst. Hij zal komende zomer de heetste loveshow van het moment presenteren: ‘Love Island’.

In ‘Love Island’ worden een aantal jonge singles gevolgd tijdens hun verblijf in een luxueus vakantiehuis op een idyllisch eiland met maar één doel: de ware liefde vinden. Ze zijn op zoek naar hun perfecte match, maar zoals wel vaker loopt de zoektocht zelden over rozen. Een stevige dosis flirten, jaloezie en afwijzing gooien geregeld roet in het eten.

En niet alleen moeten ze hun partner zorgvuldig uitkiezen, ook moeten ze de kijkers weten te overtuigen. Samen moeten de kandidaten de harten van de kijkers thuis zien te veroveren, want onder meer via de website van de zender en de ‘Love Island’-app kunnen de mensen een oordeel vellen door middel van hun stem. Wie de kijker niet weet te overtuigen, riskeert het programma te moeten verlaten.

De van oorsprong Britse reality datingshow - een format van ITV Studios Entertainment in samenwerking met Motion Concent Group - is aan de overkant van het kanaal een schot in de roos voor ITV2 en domineert sindsdien wereldwijd elk seizoen wekenlang alle gesprekken op sociale media. Het format, waarin de kijker bepaalt wie blijft en wie moet vertrekken, werd intussen al aan talrijke landen verkocht en is onder meer in Australië, Duitsland en de Verenigde Staten te zien.