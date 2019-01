Rond 18.30 uur gisterenavond is in een appartement in de Muggenstraat in Munsterbilzen hevige rookontwikkeling ontstaan. Wellicht begonnen wat wasgoed en een bedovertrek te smeulen omdat ze naast theelichtjes lagen. De vier personen die in het appartement zaten, zijn met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. (tp)