Om stil van te worden: Mayra en Ann moeten machines van hersendode Sandrientje (10) laten afzetten in ‘Thuis’

Tranen met tuiten werden er geweend tijdens de aflevering van ‘Thuis’ donderdagavond. Niet alleen bij de personages, maar wellicht ook bij gevoelige zielen onder de kijkers. Tijdens aangrijpende scènes zagen ze immers hoe iedereen afscheid moest nemen van de gestorven Sandrine (10), nadat adoptiemoeder Ann en Myra ervoor moesten kiezen om de machines stop te zetten. Daarmee neemt de serie afscheid van een zeer jonge, maar vaste waarde in de reeks.

Het was onvermijdelijk, dat bleek woensdagavond al. Mentaal was Sandrientje al overleden, enkel de machines hielden haar nog in leven. De klap kwam voor heel ‘Thuis’ bijzonder zwaar aan. Want zo ongeveer iedereen is wel verbonden met het meisje, of met politieman Dieter die haar tijdens een gijzeling op oudejaarsavond per ongeluk neerschoot. De afscheidsgroet in het mortuarium bij het opgebaarde kindje was dan ook bijzonder aangrijpend.

Nergens droeviger dan ‘Thuis’

Foto: één

Daarmee is er een einde gekomen aan het personage van Sandrine De Decker. ‘Thuis’-kijkers zagen haar in 2009 geboren worden bij Peggy Verbeeck en Tom De Decker, waarna ze geadopteerd zou worden door “tante” Ann De Decker en later ook Mayra Magiels. Zij zou op haar beurt weer samen met Waldek Kozinsky lang voor het meisje zorgen. Grootmoeder Rosa Verbeeck en adoptiegrootmoeder Marianne Bastiaens zijn vanzelfsprekend ook kapot van verdriet.

Welke effecten dat zal hebben, ook op de omgeving van politieman Dieter zal nog moeten blijken.

Door de jaren heen werd Sandrine door verschillende kinderen gespeeld. De huidige actrice, Marie, neemt nu ook afscheid van haar rol. En dat doet de tiener zo:

‘Thuis’, elke weekdag, 20.05 uur, op één.