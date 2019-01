Noodploeg STVV ontvangt leider Genk in Limburgse derby: “Een gewond dier kan gevaarlijk uit de hoek komen”

“Het wordt een moeilijk verhaal.” Marc Brys opende zijn perspraatje met een understatement. De Truiense trainer kwam met beide handen niet toe om het aantal afwezigen, die hij moet missen in de Limburgse derby, op te sommen. Collega Philippe Clement, die even later op Stayen arriveerde voor de Genkse training op kunstgras, is echter op zijn hoede. “STVV is thuis ongeslagen in de competitie, alle topploegen hebben het hier al moeilijk gehad.”