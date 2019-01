Maaseikse verzamelaar heeft 150 voertuigen: “Wrakken? De BMW van Eva Braun staat hier”

Maaseik -

Een boete van 4.000 euro, waarvan 800 euro effectief, en een exploitatieverbod van drie jaar. Autoverzamelaar Jan Indencleef uit Maaseik moest even slikken toen hij tien dagen geleden die uitspraak van de rechter te horen kreeg. Hij gaat sowieso in beroep en vraagt om een plaatsbezoek. “Waar moet ik met mijn auto’s heen als ik hier niet kan blijven?”, zegt de zestiger. “Ze schilderen me af als iemand die alles fout doet, een zot die wrakken stockeert. Maar het gaat hier om oldtimers, met zelfs enkele uitzonderlijke pareltjes.”