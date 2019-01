Boerenjaar voor Natuurpunt: meer leden en giften dan ooit

Mechelen / Hasselt -

Natuurpunt heeft in 2018 de kaap van de 110.000 leden overschreden en kreeg het afgelopen jaar ook meer giften: iets meer dan 2 miljoen euro. Met al dat geld werd onder meer 475 hectare natuur aangekocht, waarvan 122 hectare in Limburg. Het succes is volgens Natuurpunt in lijn met het stijgende aantal burgers dat zich zorgen maakt over de toekomst van hun eigen leefomgeving.