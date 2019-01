Genk -

Het Genkse hip hop duo Chaz & Djalu is klaar om hun debuutalbum op de wereld los te laten. Maar er is meer. De rappers willen ook andere jongeren de kans geven om hun muzikale droom na te jagen. Daarom stellen ze hun studio in Genk ter beschikking van jonge muzikanten die niet de mogelijkheid hebben om zelf muziek op te nemen. Want als jongeren met muziek bezig zijn staan ze sowieso positief in het leven klinkt het.