Beringen -

In Beringen gaan de postbodes bejaarden bij hun thuis bevragen over hun leefsituatie. Op die manier wil het stadsbestuur een beter zicht krijgen op de persoonlijke situatie van de 75-plussers en die bevindingen in beleidsdaden omzetten. Want heel wat ouderen komen bijvoorbeeld na het overlijden van hun partner in een sociaal isolement te zitten en dat kan lijden tot eenzaamheid maar ook verwaarlozing.