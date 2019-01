Wordt Nationaal Park Hoge Kempen dit jaar Unesco Werelderfgoed?

In juni weten we of het Nationaal Park Hoge Kempen op de Werelderfgoedlijst van Unesco komt. Het zou ook een "ja, maar..." kunnen worden, waarbij de Unesco nog bijkomende vragen stelt. Het ziet er alvast goed uit. Want het Limburgse dossier is het enige Belgische dat nog in de running is.

Nadeel is dat er in Europa, in verhouding met de andere continenten, al veel erkenningen zijn. Het zou wel een flinke opsteker zijn voor het Limburgse toerisme. Nu al is het Nationaal Park goed voor 5.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs. Dat kunnen er veel meer worden.

LEES OOK: Nationaal Park en mijnen ingediend als werelderfgoed