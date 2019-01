Belgische voetbalbond maakt 8 miljoen euro winst dankzij sterk WK voetbal

Brussel - De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verwacht het jaar 2018 af te sluiten met een winst van minstens 8 miljoen euro. Dat maakte de KBVB woensdag bekend. Die winst wordt opnieuw geïnvesteerd “in de toekomst van het voetbal” en de realisatie van het eerder gecommuniceerde 11-puntenplan.

Het WK voetbal en de historische derde plaats van de Rode Duivels heeft de KBVB geen windeieren gelegd, want het Uitvoerend Comité schat de winst op om en bij de 8 miljoen euro. Dat bedrag wordt geïnvesteerd in het voetbal zelf, zoals bijvoorbeeld jeugdopleidingen en arbitrage. “Een belangrijk principe dat unaniem goedgekeurd werd”, klinkt het in een persbericht.

“Daarmee wordt de nodige budgettaire ruimte gecreëerd voor investeringen in de verdere professionalisering van de KBVB en in noodzakelijke projecten als arbitrage, de digitalisering van de KBVB, de versterking van onze disciplinaire instanties, de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, de omkadering van de nationale ploegen en de modernisering van de infrastructuur”, klinkt het nog.

Ook de budgettering voor het jaar 2019 werd goedgekeurd. De KBVB investeert fors en verwacht daarom, in een jaar waarin er geen groot toernooi gepland staat, ongeveer 3,8 miljoen euro verlies te maken. “De investeringen zijn nodig om van de KBVB een professionele, sterke, transparante, onafhankelijke en toekomstgerichte voetbalorganisatie te maken”, aldus CEO Peter Bossaert. “2019 staat volledig in het teken van verandering en vernieuwing van het Belgische voetbal.”

In juni schatte de KBVB een positief resultaat van 400.000 euro in, maar dat bedrag was zonder de inkomsten van het WK in Rusland gerekend.