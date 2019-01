Geen prijs voor Bolat tijdens Gouden Schoen, dus schiet Antwerp-ploegmaat Van Damme te hulp

Antwerp-doelman Sinan Bolat greep woensdagavond naast de prijs voor ‘Doelman van het Jaar’ op het Gala van de Gouden Schoen. Die prijs ging, enigszins verrassend, naar ex-Gent-doelman Lovre Kalinic. Dat vonden ze bij Antwerp niet kunnen, dus schoot Jelle Van Damme in actie...

Samen met zijn kinderen knutselde Jelle Van Damme een eigen interpretatie van de trofee voor beste doelman in elkaar. “Geen huiswerk vandaag, want we hadden andere dingen te doen. Dit is voor jou, Sinan. We got your back”, zo liet Van Damme weten op Instagram. “P.S. We zenden de rekening voor de verf wel nog op”, voegde de verdediger er verder nog fijntjes aan toe.