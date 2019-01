Matchfixing Tennis: Franse tennisspelers opgepakt in onderzoek naar Armeens-Belgische bende

Oudenaarde - De arrestaties van Franse tennisspelers in Bressuire, in het westen van Frankrijk, kaderen in een onderzoek van het Belgische federaal parket naar een Armeens-Belgische bende die verdacht wordt van matchfixing in het tennis. Dat wordt in ons land bevestigd in gerechtelijke kringen.

In juni werden door de onderzoeksrechter in Oudenaarde al zes verdachten aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het gaat om het vermoedelijke kopstuk Grigor S. (27), Artur Y. (30), Lendrush H. (30), Jirair I. (54), Hayg S. (24) en Karen H. (32), allen van Armeense nationaliteit. Acht personen werden na verhoor in vrijheid gesteld. In totaal werd er toen tijdens de actie in België ongeveer 250.000 euro in beslag genomen. Op vraag van de Belgische onderzoeksrechter werd toen ook simultaan opgetreden in Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Slovakije, Nederland en de VS.

Het onderzoek bracht aan het licht dat een Armeens-Belgische bende tussen 2014 en nu professionele tennissers actief zou hebben omgekocht om wedstrijduitslagen te regelen en met voorkennis te gokken. De verdachten hebben bijna allemaal hetzelfde profiel: geen inkomen, geen werk en financieel aan de grond. Ze kregen instructies om cashgeld in te zetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen. Ze richtten zich daarbij op wedstrijden van kleinere toernooien uit het Futures- en Challenger-circuit, waar meestal geen cameraopnames zijn.

De sportkrant L’Équipe meldt dat er in Frankrijk vier verdachten opgepakt werden. Het gaat om Jules Okala (21), 381ste op de wereldranglijst in 2016, en Mick Lescure (25), 487ste op de wereldranking in 2018. De twee spelers zouden kort voor een wedstrijd in voorlopige hechtenis genomen zijn. “De twee spelers worden ervan verdacht geld te hebben gekregen in ruil voor het verlies van een set tijdens Future-toernooien, maar ook in de Challengers tussen 2015 en de lente van 2018”, schrijft L’Équipe. Ook Jérôme Inzerillo (28), 43ste op de Franse ranglijst, en Yannick Thivant (31), 590ste op de wereldranglijst in 2012, werd volgens de krant opgepakt. Ze werden allen na verhoor terug vrijgelaten. .