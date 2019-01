ROYALS. Medewerker voorspelt doemscenario voor Harry en Meghan, broer Kate Middleton is plots een hunk

De afgelopen week is er weer veel gebeurd in de wereld van de royals. James Middleton, broer van Kate en Pippa, praatte openlijk over zijn depressie en wordt tegenwoordig ook gewoon hunk genoemd. En brak Meghan Markle weer een regeltje met haar donkere lippenstift? Alle nieuwtjes en roddels op een rij.

Als we mogen geloven dat de Britse krant The Daily Telegraph enkele medewerkers van het Britse paleis heeft gesproken en dat hun voorspellingen zullen kloppen, dan ziet de toekomst van prins Harry en Meghan Markle er niet bijzonder rooskleurig uit. Een van hen heeft naar verluidt gezegd dat ze “hun huwelijk maar vijf jaar geeft”. De motivatie voor deze uitspraak? Volgens de - uiteraard anonieme - bron zou de prins de voormalige actrice op termijn simpelweg niet meer aankunnen.

Of de gemene roddel het koppel heeft bereikt, is niet bekend, maar vermoedelijk zal prins Harry er heel zen mee omgaan. Tijdens een bezoekje aan de boeddhistische monnik Kelsang Sonam in Merseyside heeft de royal immers toevertrouwd dat hij dagelijks mediteert. Meghan Markle heeft iets met die gewoonte te maken. Zij maakt volgens de Britse pers twee keer per dag wat tijd vrij om te mediteren.

Meer Meghan-nieuws: tijdens de première van de nieuwste Cirque du Soleil-voorstelling Totem was het vooral Meghan Markle die opviel in een glitterblauwe jurk van Roland Mouret en… frambozenrode lippenstift. Het is ongebruikelijk dat royals hun lippen in een donkere kleur stiften, maar een regeltje brak ze niet. De Queen zelf kiest vaak voor een kleurtje op de lippen, zij het in lichtere, roze tinten.

Heb je je ooit al afgevraagd of de Queen soms een stuk pizza eet? De achtjarige Nadirah alvast wel. Zij vroeg het aan Kate Middleton toen ze op bezoek was in de King Henry’s Walk Garden. Veel wijzer zijn we van haar antwoord niet geworden, want ze weet het zelf niet. “Ik heb geen idee. Zal ik het haar eens vragen als ik haar zie?”, antwoordde ze. Eén ding over de eetgewoonten van de koningin is wel geweten. Haar voormalige kok Darren McGrady onthulde eerder dat ze absoluut geen foodie is en gewoon eet om te leven. Look kan ze helemaal niet hebben.

Deze week kwam ook James Middleton onder de aandacht. Niet alleen omdat hij openlijk praatte over zijn depressie, maar ook omdat hij door velen als “hunk” wordt bevonden. Zijn persoonlijke privépagina op Instagram is gelekt en die staat vol foto’s van de 31-jarige man. Op bepaalde beelden staat hij in bloot bovenlichaam, op andere beelden zit hij tussen zijn spaniëls. “Wat een prachtige man” komt vaak terug in de reacties. Slecht nieuws voor wie een kansje wil wagen en op het punt staat om een ticket naar Groot-Brittannië te boeken: de man heeft sinds kort een nieuwe vriendin.

Stéphanie van Monaco viel deze week op naast een olifant. Het Festival International de Monte Carlo heeft de tenten weer opgezet in de dwergstaat en de prinses ging voor de gelegenheid tussen enkele artiesten en dieren van het wereldberoemde circus poseren. De zus van prins Albert nam tijdens de shoot even de slurf van het dier vast.

En voor wie er nog aan twijfelde dat de Nederlandse vorstin Máxima een modekoningin is: de royal is alweer mee met de nieuwste trend: haaraccessoires. Zij bracht haar blonde lokken in model met enkele zichtbare glitterspeldjes.