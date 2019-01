Nasser Al-Attiyah bezorgt Toyota en Overdrive eerste eindzege in Dakar-rally

De 48-jarige Qatarees Nasser Al-Attiyah heeft donderdag de eindzege in de 41e Dakar op zak gestoken. Hij deed dat in een Toyota van het Overdrive Racing van Jean-Marc Fortin en bezorgde Toyota zo de eerste eindzege. Het is ook de eerste keer dat een Belgisch team de Dakar wint.

In de slotetappe, over 112 kilometer van Pisco naar Lima, deed Al-Attiyah het rustig aan en finishte hij buiten de top tien, op 9:01 van de Spaanse ritwinnaar Carlos Sainz (Mini), de eindwinnaar van vorig jaar. In de eindstand heeft Al-Attiyah 46:42 voor op de Spanjaard Nani Roma (Mini) en 1u54:18 op de Fransman Sébastien Loeb (Peugeot).

Voor Al-Attiya, als kleiduifschutter ook op de Olympische Spelen succesvol (brons in 2012), is het de derde eindzege. In 2010 won hij in een Volkswagen, in 2015 in een Mini.

Bij de motorrijders ging de eindzege voor de tweede keer, na 2016, naar Toby Price. De 31-jarige Australiër won ook de slotrit. Voor KTM is het de achttiende zege op rij. .