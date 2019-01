Oscar & The Wolf krijgt eigen podium op Tomorrowland, ook Shaquille o’Neal en Eric Prydz komen

Twee jaar geleden was Oscar & The Wolf de eerste liveact in de geschiedenis van Tomorrowland. Voor de vijftiende editie krijgt de groep rond Max Colombie met Infinity een eigen podium op het Boomse dancefestival. Ook basketballegende Shaquille o’Neal en de bijzondere liveshow HOLO van Eric Prydz krijgen een plaatsje op de affiche.

De eerste afkondiging voor de vijftiende editie van Tomorrowland - dat dit jaar over twee weekends (19-21 en 26-28 juli) in De Schorre in Boom plaatsvindt, zit vol met verrassingen. De grootste komt misschien wel van Max Colombie: met zijn electropopgroep verzorgde hij twee jaar geleden nog het eerste liveoptreden ooit op ’s werelds grootste dancefestival, nu vertegenwoordigt hij in het tweede festivalweekend (26-28 juli) zijn eigen podium. Wat Colombie precies zal doen, houdt de organisatie voorlopig nog geheim.

Een andere grote nieuwigheid komt van de Zweedse producer Eric Prydz, die voor Tomorrowland een wereldpremière in petto heeft. Hij presenteert er zijn HOLO-productie, waarbij ledtechnologie, digitale animatie en andere technische hoogstandjes samengebracht worden. Het resultaat is een 3D hologram waarbij de festivalgangers een 360 graden-beleving krijgen.

Shaq

Daarnaast zijn er nog enkele opmerkelijke toevoegingen aan de affiche. Zo krijgt de Russische technoartieste Nina Kraviz voor het eerst haar eigen podium, net als het flamboyante Italiaanse ‘lifestylegoeroe’ Gianluca Vacchi (51) - die op Instagram voor zijn 12 miljoen volgers graag uitpakt met zijn buitenissige levensstijl. Vacchi brengt twee weekends lang de beste Latin house-artiesten samen op zijn podium. Een andere opgemerkte gast is de boomlange Shaquille o’Neal, oftewel DJ Diesel. De legendarische ster uit de Amerikaanse NBA ruilde het basketbal ondertussen in voor de draaitafel, en stond in 2016 al in Boom. Nu krijgt ook hij met Shaq’s Fun House een eigen podium.

Tickets voor Tomorrowland 2019 en Dreamville gaan vanaf zaterdag 26 januari (17 uur) in de verkoop, de rest van de tickets worden verkocht op 2 februari. Alle info over ticketformules en de precieze line-up vindt u terug op de website van Tomorrowland.