Code geel: winterse buien in Vlaanderen veroorzaken gevaarlijk gladde wegen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt donderdagavond en -nacht voor een code geel voor gladheid. Door winterse buien en bevriezing kunnen de wegen er plaatselijk gevaarlijk glad bij liggen.

In het hele land was er donderdag gewaarschuwd voor buien van sneeuw of smeltende sneeuw. De maxima schommelen tussen 1 graad op de Hoge Venen en 6 graden in het westen van het land.

Ook donderdagavond en -nacht blijft het wisselvallig met enkele winterse buien. In de Ardennen zijn dat sneeuwbuien. De minima liggen tussen -4 graden op de Hoge Venen en +2 graden aan de kust.

Gladheid

In grote delen van het land geldt een code geel voor gladheid. “Er is kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of door winterse buien. Ten zuiden van Samber en Maas kan het ook glad worden door plaatselijke sneeuwbuien”, klinkt het.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) meldt dat de strooidiensten de toestand op de weg nauwgezet zullen opvolgen en zullen uitrijden om zowel preventief zou te strooien als lokale gladheid te bestrijden. “Maar wanneer een lokale bui valt nadat er gestrooid is, kan het gestrooide zout worden weggespoeld en kunnen de wegen er tijdelijk glad bij liggen”, aldus het AWV.

Aan weggebruikers wordt het advies gegeven om hun rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden van het wegdek. Een aangepaste snelheid en voldoende afstand houden is zeker nodig.

Foto: KMI

Het weer verder deze week

Zaterdagochtend zijn er nog tijdelijk opklaringen in het noorden en het noordoosten van het land, terwijl de hoge bewolking verder toeneemt. Langs de Franse grens is het al zwaarbewolkt. In de namiddag wordt het overal zwaarbewolkt tot betrokken met kans op winterse neerslag langs de Franse grens. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen en +3 graden in het centrum van het land.

Zondag en maandag kunnen we profiteren van rustig winterweer. Zonnige perioden wisselen af met wolkenvelden, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Wat winterse neerslag is niet uitgesloten, vooral dan langs de Franse grens, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Maxima tussen 0 en + 3 graden.

Voor dinsdag zijn de voorspellingen nog onzeker. Een zwakke storing zou ons land kunnen bereiken vanuit het westen. Die zou lichte sneeuw of smeltende sneeuw kunnen geven, vooral dan langs de Franse grens. De maxima liggen tussen -1 en +2 graden.

Woensdag en donderdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op wat plaatselijke lichte winterse neerslag. De maxima schommelen tussen -4 en +1 graad.

En nog later?

Vanaf vrijdag 25 januari blijven we onder invloed van vrij koude relatief droge continentale luchtstromingen. De kans op wat winterse neerslag blijft beperkt. De maxima blijven negatief in de Ardennen en rond het vriespunt in Vlaanderen.

Op het einde van de periode neemt de kans op neerslag wat toe en zouden de temperaturen ook stijgen.