Ronnie O’Sullivan staat al voor de veertiende keer in halve finale Masters

Voorlopig staat er alweer geen maat op Ronnie O’Sullivan in de Masters Snooker. De meest populaire snookerspeler van deze eeuw versloeg in de kwartfinale de Welshman Ryan Day met 6-3. O’Sullivan staat al voor de veertiende keer in de halve finales en kan het meest prestigieuze snookertoernooi voor de achtste keer winnen. Een record. Stephen Hendry staat met zes toernooizeges op de tweede plaats.

Vanavond om 20u speelt onze landgenoot Luca Brecel zijn eerste kwartfinale ooit op de Masters. Hij neemt het dan op tegen de Chinees Ding Junhui, winnaar in 2011.

