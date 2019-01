Bloemenprints blijven natuurlijk favoriet tijdens de eerste voorjaarsdagen. Toch op zoek naar wat variatie? Dit zijn dé prints van het voorjaar anno 2019!

Verticale strepen

Een print dat niet alleen in de mode , maar ook nog eens een multitasker voor je figuur is? Verticale lijnen (van strepen op je broekspijp of jurk tot details als ritsen) maken je lichaam gestroomlijnd. Bonuspunt: mix’n match is helemaal terug anno 2019, dus combineer je streepjesprint gerust met andere prints voor een verrassende look.

Schilderachtige prints

Dat mode een kunst op zich is, dat hoeven we je vast niet meer te vertellen. Dit seizoen zijn abstracte prints (denk: schilderachtige gezichten, grafische lijnen en XL-bloemenprints) helemaal hot. Waar we de mosterd halen? Modemerken als Kenzo en Dries Van Noten stuurden hun modellen de catwalk op in een look die niet zou misstaan in een kunstmuseum.

Polka dots

Als er één print is die elk jaar terugkomt, dan is het wel de polka dot. Anno 2019 wordt de kleine versie van deze populaire print een enorme hit. Want: een kleine print met weinig open ruimte laat je veel slanker lijken dan een grote. Waarom? Je ogen volgen een kleine print makkelijker dan een grote en vormen sneller één geheel.