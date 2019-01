Neerpelt -

Weinigen zullen erbij hebben stilgestaan, maar vandaag is het de naamdag van Sint-Antonius. In het Peltse Herent is ‘Sint-Theunis’ al sinds jaar en dag de aanleiding voor een uitgebreid feestprogramma. De verkoop van offergaven is vandaag traditiegetrouw een eerste hoogtepunt.