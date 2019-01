Leider van cannabisplantage en XTC-labo in aspergebedrijf al veroordeeld tot 6 jaar in Nederland: “Nóg eens acht jaar is te lang”

Dilsen-Stokkem -

Vorige week eiste de procureur een celstraf van acht jaar voor de organisator van het opgerolde XTC-labo en de cannabisplantage in het aspergebedrijf in Dilsen-Stokkem. Vandaag kwam zijn advocaat aan het woord. Omdat zijn cliënt al voor andere drugslabo’s in België en Nederland een celstraf van acht jaar uitzit bij onze Noorderburen, vraagt hij voor een mildere toepassing van de strafwet. “De feiten waarvoor hij reeds een celstraf uitzit zijn niet identiek aan deze feiten, maar wel gelijkend. Daarom vraag ik om de strafvordering vervallen te verklaren”, aldus zijn raadsman.