H&M lanceert nieuw winkelconcept

Online shoppen is de toekomst? Als het van de Zweedse modegigant H&M afhangt, alvast niet helemaal. De winkelketen experimenteert namelijk met een nieuw winkelconcept om de shop ervaring naar een hoger niveau te tillen. Dat schrijft Fashion United.

Een bloemist in de winkel, een reparatieservice,...het zijn maar enkele concepten waarmee H&M aan het experimenteren is in de hoop de winkelervaring inspirerender te maken. “We willen nieuwe activiteiten ontdekken om zo een goede ervaring te bieden”, zegt Frederik Olsson, managing director van H&M.

Het merk, dat er naar streeft om in 2019 de klantervaring zowel online als in de fysieke winkels te verbeteren, kiest onder meer voor shop-in-shop bloemist en een nieuw, lichter interieur. Ook zelf afrekenen of een kopje theedrinken bij het nieuwe café ‘It’s Pleat’ behoort tot de mogelijkheden.

De foto’s zien er alvast veelbelovend uit maar wanneer en of dit nieuwe winkelconcept wordt uitgerold, is voorlopig nog koffiedik kijken.

Foto: H&M