Roland Duchâtelet wil misverstanden rond Truiens kunstgrasveld de wereld uit helpen

Er is dit seizoen al heel wat te doen geweest rond het kunstgrasveld op Stayen. Stadioneigenaar Roland Duchâtelet heeft donderdagmiddag een brief de wereld in gestuurd waarmee hij “enkele misverstanden de wereld uit wil helpen”.

Lees hier de volledige tekst van Roland Duchâtelet:

Misverstanden in verband met kunstgras.

Vaak hoort men zeggen dat op kunstgras “anders spelen” is dan op natuurgras.

Soms is dat wel zo, bijvoorbeeld wanneer kunstgras zeer droog is of wanneer het slecht onderhouden is en de vezels plat komen te liggen. Dat laatste was het geval in het begin van dit seizoen op Stayen.

Maar normaal is de balrol , de bots van de bal, de weerstand van een draaiende of schuivende voet en de demping bij het vallen van een persoon op kunstgras identiek aan die van een natuurgrasveld in optimale conditie in de maand mei.

Zo worden elk jaar de testen afgenomen door de universiteit Gent. Dat is ook de basis geweest waarom FIFA het gebruik van kunstgras heeft gesteund.

Op een natuurgrasveld spelen varieert veel meer gedurende het seizoen. In de herfst is het vaak zo dat er stukken grond+gras loskomen en dat er modderplekken zijn. Soms zijn er zelfs kleine plassen op het veld. Wanneer het vriest is een natuurgrasveld véél harder (een beetje zoals beton want het water in de grond bevriest en wordt ijs indien men geen voldoende sterke veldverwarming heeft). Dan is een natuurgrasveld veel gevaarlijker voor kwetsuren.

Onder de mat van Stayen ligt een 2,5 cm dik rubbertapijt, dat er voor zorgt dat ook in de winter men relatief zacht valt.

Tijdens de winter komt een ander voordeel van de grasmat van Stayen soms naar voor: ook al regent het zeer hevig, het water wordt mooi afgevoerd en er ontstaat geen modder: men kan toch spelen bij zeer slecht weer.

De bruine kleur van de grasmat van Stayen wekt soms verbazing. Dat is omdat er nu kurk-korrels worden gebruikt als veerkrachtig materiaal tussen de vezels. In de vorige grasmat van Stayen die 6 jaar werd gebruikt en waar nooit enige opmerking over is geweest waren dat groene EPDM korrels, een elastisch kunstmateriaal. Er is ook al eens discussie in verband met rubber korrels afkomstig van opgebruikte autobanden, die volgens sommigen ongezond zouden zijn. Los van het feit of dat waar is of niet (de straat is dan ook ongezond, want als daar een auto remt komen er ook rubber deeltjes vrij) werden nooit rubber korrels gebruikt op Stayen.