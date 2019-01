Ook Fabio Aru verschijnt aan de start van Giro

De Italiaan Fabio Aru zal deelnemen aan de Ronde van Italië, die op 11 mei in Bologna van start gaat. Dat heeft zijn team UAE Emirates donderdag laten weten.

Aru nam in het verleden al viermaal deel aan de Giro, waarin hij in totaal drie ritten won. In 2014 pakte hij het brons, het jaar nadien eindigde hij als tweede. “Het vooruitzicht om de Giro te rijden motiveert me enorm”, reageert de 28-jarige renner. “Ik ben een klimmer en omdat ik een Italiaan ben, is er altijd dat tikkeltje meer emotie.”

In 2018 ging Chris Froome met de Giro-eindzege aan de haal. De Brit hield de Nederlander Tom Dumoulin en de Colombiaan Miguel Angel Lopez achter zich. In 2019 wordt de Giro echter het hoofddoel van Dumoulin, terwijl Froome zich wil focussen op de Tour. Door het parcours voor klimmers kondigden eerder onder meer ook al Simon Yates, Miguel Ángel López, Bauke Mollema, Primoz Roglic en Egan Bernal aan met de nodige ambities te zullen starten in Italië.