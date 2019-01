Politie CARMA rolt twee cannabisplantages op

Lanaken / Zutendaal / Tongeren - De politiezone CARMA heeft woensdag twee cannabisplantages opgerold. Eerder raakte al bekend dat de politie binnenviel in een opslagplaats in de Oud Kantoorstraat op de grens van Lanaken en Zutendaal. De zone laat nu weten dat ze 1.100 planten aantrof. De plantage was verlaten, dus er kon niemand gearresteerd worden. Het gerechtelijk labo voert een sporenonderzoek uit. In Tongeren werd wel een 39-jarige Beringenaar gearresteerd. De politie voerde een huiszoeking uit in de Kleinblookstraat in Nerem en trof er zo’n 1.880 cannabisplanten aan. De installatie werd intussen ontmanteld en vernietigd. De verdachte werd woensdag aangehouden door de onderzoeksrechter. (siol)