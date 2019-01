Parlement neemt Theo Francken onder vuur: “Geen reden om verblijfspapieren in te trekken van mensen die betaald hebben voor visa”

In de Kamer zijn tijdens het debat over zonet heel wat kritische vragen gesteld over de affaire van humanitaire visa rond het Mechels gemeenteraadslid Mekilan Kucam (N-VA). Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) moest het daarbij ontgelden. Patrick Dewael (Open VLD) vraagt hoorzittingen en het cdH zelfs een onderzoekscommissie. Premier Michel reageerde boos: “Dit treft het vertrouwen in onze democratische instellingen.” Bevoegd minister Maggie De block sprak duidelijke taal: “De schade is groot, maar ik ga de status van de mensen die hebben betaald voor hun verblijf, niet intrekken. Zij zijn ook slachtoffer.”