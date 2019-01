Sociale media zijn verboden voor Harry en Meghan, maar hun neven en nichten tonen hun adellijke levensstijl maar wat graag

Een officieel verbod op sociale media is er niet voor de Britse royals, maar Meghan Markle heeft haar druk gevolgde accounts wel gesloten voor haar huwelijk met Harry, volgens sommigen op aandringen van het paleis. Ook de andere directe familieleden van de queen gebruiken enkel het account van Kensington Palace om foto’s te delen, op prinses Eugenie na. En ga je iets verder in de stamboom, zijn sociale media plots heel populair onder jongeren met blauw bloed.

Lady Eliza Manners - 21 jaar - 8122 volgers

Ze heeft een acteeropleiding achter de rug in New York, maar studeert nu management in Newcastle. Eliza is een van de drie dochters van de hertog van Rutland en woont in Belvoir Castle. Haar moeder Emma woont sinds de scheiding van de hertog - hij had haar bedrogen - in een aparte vleugel van het kasteel met haar nieuwe vriend.

De aristocratische afstamming van Eliza is niet op elke foto even zichtbaar, maar wie goed kijkt kan hier en daar de hertog spotten, met wie ze ook geregeld gaat jagen. “Niets zo goed als een goede knal op Kerstmis”, zo klonk het onlangs nog.

Arthur Chatto - 19 jaar - 135.000 volgers

De negentienjarige kleinzoon van prinses Margaret is de onbetwistte koning van de sociale media. Hij is net begonnen aan zijn studies aan de universiteit van Edinburgh en zou een carrière in het leger overwegen. Ook op de prestigieuze school Eton was hij al lid van de Combined Cadet Force. Vorig jaar zorgde hij nog voor heel wat opwinding met een foto in enkel zijn witte boxershort, maar zijn T-shirt gaat wel vaker uit voor de foto.

Lady Mary Charteris - 31 jaar - 58.500 volgers

Haar vader is de dertiende graaf van Wemyss en de negende graaf van March, maar de levenswandel van Mary is allesbehalve typisch voor de dochter van een graaf. Na haar middelbare school werd ze door goede vriendin Isabella Blow gebombardeerd tot mode-muze en sinds 2012 is ze getrouwd met muzikant Robbie Furze, in wiens band ze ook zingt. Mary Charteris is goed bevriend met Cara Delevigne en schuimt met haar roze lokken graag de betere feestjes af.

Lady Amelia Windsor - 23 jaar - 76.200 volgers

De 38ste in lijn voor de troon. Haar vader is de graaf van St. Andrews. Amelia - Mel voor de vrienden en instagramvolgers - werkt als model, ook al heeft ze haar opleiding in de taalkunde met glans afgewerkt. Magazine Tatler noemt haar ‘het mooiste lid van de koninklijke familie.’

Flora Ogilvy - 24 jaar - 5.651 volgers

Flora is de 52ste in lijn voor de troon, haar vader is het oudste kind van Sir Angus Ogilvy en prinses Alexandra, een nicht van de koningin. Ze heeft een diploma in de kunstgeschiedenis en werkt in een galerij. Haar blauwe bloed levert haar op Instagram alvast een kledingsponsor op: “Ik heb een contract met Dolce en Gabbana.”

Gabriella Wilde - 29 jaar - 105.000 volgers

Gabriella acteert in de populaire Britse reeks Poldark en is een nichtje van de hertog van Norfolk. Ze werkt al sinds haar veertiende als model en acteerde al met Orlando Bloom in ‘The Three Musketeers’. Ze is getrouwd en heeft twee zoontjes Sasha en Shiloh.

Prinses Eugenie - 28 jaar - 641.000 volgers

Prinses Eugenie is de jongste dochter van prins Andrew, de hertog van York. Ze is de negende in lijn voor de troon, net na haar oudere zus prinses Beatrice. Ze runt een keten van kunstgalerijen en stichtte ook het ‘anti-slavery collective’ waarmee ze zich inzet om verdoken slavernij overal ter wereld in de kijker te zetten. Enkele maanden geleden trad ze nog in het huwelijk met Jack Brooksbank.