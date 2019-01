Zalando is het beu: groot etiket moet voorkomen dat je gedragen kleding terugstuurt

Sinds deze zomer worden sommige (duurdere) kledingstukken van webreus Zalando uitgerust met een al even groot etiket. De webshop hoopt daarmee het aantal teruggestuurde bestellingen terug te dringen en zo een einde te maken aan rode cijfers.

Je kent het wel: je bestelt een duur jurkje bij Zalando, draagt het voor dat ene feestje en daarna nooit meer. Sommige klanten van de webshop durven een gedragen jurkje opnieuw in de doos steken en sturen de bestelling terug. Even later wordt de aankoopsom netjes op hun rekening gestort en daarmee lijkt de kous af.

Maar Zalando, die naar eigen zeggen alles overheeft voor een goede relatie met de klant, is het beu. Sinds deze zomer worden sommige kledingstukken uitgerust met een label, ongeveer zo groot als een uit de kluiten gewassen iPhone, om de klant op voorhand te waarschuwen. De boodschap kan dan ook niet duidelijker zijn: verwijder dit label niet, retourzendingen worden enkel aanvaard als het label bevestigd is aan het kledingstuk.

Het label werd zo aangebracht dat stiekem wegmoffelen aan de binnenzijde onmogelijk wordt. Eenmaal het label verwijderd werd, kan je niet anders dan de bestelling houden (en betalen).

Daarmee hoopt Zalando, dat bedolven wordt onder de retourzendingen, dat minder mensen hun (gedragen) kleding zullen terugsturen. Ongeveer de helft van alle bestellingen eindigt opnieuw in het magazijn van de Duitse webshop wat nefast is voor de winstmarges. Eind juli 2018 maakte Zalando zelfs flinke verliescijfers bekend. Die rode cijfers hadden toen alles te maken met het bijzonder dure werkingsconcept van Zalando.

De klanten kunnen hun aangekochte goederen altijd gratis terugsturen als ze er na levering niet (meer) tevreden over zijn of als de maat niet past. De helft van alle geleverde goederen wordt op die manier teruggestuurd en dat zadelt het bedrijf met enorme transportkosten op. Inmiddels moet je in Italië verzendkosten, zo’n 3.50 euro, betalen als je voor minder dan 24.90 euro aan kleding of accessoires besteld. Of de regel ook in België van kracht zal worden en of binnenkort alle kleding wordt uitgerust met een groot label is voorlopig koffiedik kijken.

