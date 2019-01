Delvaux opent eerste winkel in De Verenigde Staten

Delvaux steekt de grote plas over en opent een winkel aan Fifth Avenue in New York. Het Belgische modehuis, dat sinds 1829 dames voorziet van elegante handtassen, opent daarmee zijn eerste winkel in De Verenigde Staten.

Delvaux, het oudste luxelederenhuis ter wereld, opent zijn eerste winkel in New York, meteen de eerste Amerikaanse vestiging tot nu toe. Dat blijkt uit filmpjes dat het modehuis zelf postte op YouTube.

Het modehuis, dat tot 2014 alleen vestigingen had in eigen land, is bezig aan een internationale opmars. Vijf jaar geleden opende Delvaux twee winkels in Azië, in Shanghai en Hongkong. Daarna volgden nog vestigingen in het Chinese Hangzhou en Peking. Ook in Europa heeft Delvaux al enkele winkels, onder meer in Londen en Milaan.