Baljurken, reuzestrikken en bloemenapplicaties: dit zijn de trends voor aanstaande bruidjes

Vrouwen die binnenkort in het huwelijksbootje stappen, kijken ongetwijfeld al reikhalzend uit naar hun eerste pasbeurt in de bruidswinkel. Van een jumpsuit tot een baljurk, het komende seizoen is er keuze te over naar ieders smaak.voor elk wat wils.

The bigger, the better. Liefhebbers van fabelachtige sprookjes zijn ongetwijfeld helemaal verzot op deze geweldige baljurken. En het komende seizoen mogen ze bombastisch zijn. Net alsof je de majestueuze balzaal van één of ander kasteel van Disney binnenkomt.

(Foto's: Monique Lhuillier en Elie Saab)

Meisjes, én bij uitbreiding vrouwen, zijn dol op strikjes. En daar hebben de bruidsmodehuizen goed op ingespeeld. Van tot klein tot groot. Elk formaat van is aanwezig om de toekomstige bruidjes te 'strikken'. Vaak gebruikt om een sobere trouwjurk een touch glamour mee te geven.

(Foto's: Viktor & Rolf, Lela Rose en Marchesa)

Vergeet parels en kristallen. Bruidjes die dol zijn op elegante details kiezen het komende seizoen voor bloemen. Bloemenapplicaties, geborduurde bloemen, bloemenprints, driedimensionale bloemen ... Bruidshuizen houden overduidelijk van een weelde aan bloemen.

(Foto's: Viktor & Rolf, Galia Lahav, Naeem Khan en Vera Wang)

Jumpsuits zijn nog lang niet uit het modebeeld verdwenen. Integendeel: nu duiken ze zelfs op bij de bruidshuizen. Zo zijn ze deze lente een comfortabel alternatief voor het broekpak. Ideaal voor bruidjes die zelfs op huwelijksdag absoluut geen jurk aan willen.

(Foto's: Danielle Frankel, Viktor & Rolf en Galia Lahav)

Wie liever geen kou vat als ze de kerk, het gemeentehuis of de feestzaal binnenstapt, kan een cape over haar bevallige schouders heenslaan. En dat is in België misschien wel geen overbodige luxe. Hier ben je maar beter voorbereid op alle weersomstandigheden...

(Foto's: Naeem Khan en Jenny Packham)