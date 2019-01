Mariusz Marciniak veroordeeld tot 10 jaar cel voor moord op Dominik Szambelan

Lanaken - De 53-jarige bouwvakker Mariusz Marciniak is donderdag tot tien jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn 31-jarige werkmakker en zwager Dominik Szambelan. Het openbare ministerie had een celstraf van 22 jaar gevorderd. De jury en het hof kwamen na een kleine drie uur beraadslagen tot die milde bestraffing.

Lees ook. Aanklager vraagt 22 jaar gevangenis voor Lanakense bouwvakkersmoord

Marciniak stak Szambelan op 28 februari 2017 met tien messteken dood op de parking van een bouwbedrijf in Lanaken. De eerste messteken kreeg Szambelan ter hoogte van de achterbank van de werfcamionette. Hij vluchtte weg, maar Marciniak ging hem achterna met in zijn hand een 32,5 centimeter lang vleesmes. Tien keren haalde hij uit naar Szambelan, zelfs toen die al op de grond lag. Eén steekwonde was zelfs 19 centimeter diep. Zo goed als het volledige lemmet van twintig centimeter boorde zich in het lichaam van het slachtoffer, dat geen enkele overlevingskans had.

Hof en jury beslisten donderdagmiddag rond 14.20 uur om Marciniak een straf van 10 jaar cel op te leggen. Volgens onze journaliste ter plaatse zorgde die uitspraak voor hevige emoties. De politie moest ingrijpen om de aanwezigen te kalmeren.

Meer informatie volgt.