Vanavond sluipen de jaren zeventig uw tv binnen

De fantastische jaren zeventig zijn vanavond weer eventjes helemaal terug: Eddy Planckaert fietst met enkele familieleden naar 1970 in ‘Groeten Uit’. De documentaire ‘John & Yoko: Above Us Only Sky’ vertelt hoe John Lennon in 1971 de lp ‘Imagine’ opnam. En dan is er nog de sciencefictionwestern ‘Cowboys & Aliens’ met een verhaal dat zich situeert in ‘73. Het jaar 1873, welteverstaan.

1) ‘Groeten Uit’

Christa Planckaert en An Lemmens. Foto: Groeten Uit

Oud-wielrenner Eddy Planckaert (60) logeert met zijn vrouw Christa, hun dochter Stephanie (30), haar dochter Iluna (13) en Devon (12) - het zoontje van Eddy’s oudste zoon Francesco - in het jaar 1970. De seventies-levensstijl bevalt Eddy heel erg goed: “Alles was veel minder stresserend. Ik moet me tegenwoordig al schuldig voelen als ik eens vijf minuten rust in mijn zetel en niet op mijn smartphone kijk.” Planckaert springt nog eens op een koersfiets uit die periode… en hij krijgt onverwacht gezelschap tijdens zijn rit.

VTM, 20.35 uur

2) ‘John & Yoko: Above Us Only Sky’

Documentaire van Michael Epstein uit 2018 over de opnames van het album ‘Imagine’ van ex-Beatle John Lennon in 1971. Epstein exploreert de creatieve samenwerking tussen Lennon en Yoko Ono met interviews en nooit eerder vertoonde beelden van het koppel.

Canvas, 23.10 uur

3) ‘Cowboys & Aliens’

Harrison Ford en Daniel Craig. Foto: HBVL

Het Wilde Westen in 1873: Jake (Daniel Craig) ontwaakt in de buurt van het afgelegen stadje Absolution. Hij is zijn geheugen kwijt en om zijn pols zit een rare metalen armband. De inwoners van het stadje leven onder de knoet van ene Colonel Dolarhyde (Harrison Ford) en zijn niet geneigd om de vreemdeling te helpen. Maar dan worden ze aangevallen door buitenaardse wezens en de verfoeide Jake is hun enige kans op overleving. Weetje: oorspronkelijk zou Robert Downey Jr. (Iron Man) de rol van Jake spelen, maar die haakte af en dus werd Daniel Craig (James Bond) de tegenspeler van Harrison Ford (Indiana Jones).

Q2, 20.35 uur

