Aanwezigheid Dries Van Langenhove tijdens klimaatmars niet geapprecieerd door spijbelende leerlingen: “Fuck den Dries”

Tijdens de tweede protestactie van Youth for Climate in Brussel kwam ook Dries Van Langenhove opdagen. Hij kwam er pleiten voor … kernenergie. De Schild&Vrienden-oprichter werd echter door heel wat leerlingen uitgejouwd.

Jongeren SFC uit Heusden-Zolder komen Dries Van Langenhove tegen op mars voor klimaat in Brussel. “We begrijpen niet wat hij hier komt doen”, zegt zesdejaarsstudent SFC Pieter V. “Wij zijn hier om samen in vrede te stappen in de klimaatmars. Terwijl Vanlangenhove hier probeert om jongeren te benaderen voor zijn campagne. Wij begrepen zijn slogans niet eens. Hier zit hij alleszins niet op zijn plaats. De sfeer in onze groep veranderde snel toen we hem zagen”.