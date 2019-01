De Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder ProRail heeft camerabeelden vrijgegeven van een treinongeval in het Nederlandse Leeuwarden. Afgelopen vrijdagavond boorde een trein zich dwars door de lading van een vrachtwagen. Er raakten zes personen lichtgewond.

Voorlopig is over de oorzaak van het ongeval weinig bekend. Zo is de reden waarom de vrachtwagen, die op dat ogenblik melkpoeder vervoerde, bleef stilstaan op de sporen onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.