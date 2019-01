Broedermoord, voetzoekers en "verschroeide vingertoppen": de geschiedenis van de Limburgse derby

Vrijdagavond is het weer zover: dan wordt op Stayen de 47ste Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk gespeeld. Als we de voorbije edities van de 'Limbasico' bekijken is er één zekerheid: het wordt een wedstrijd op leven en dood. De broedermoord in 1989, de voetzoekers die het terrein op Stayen vernielden en de verschroeide vingertoppen van Kenny Steppe in de vorige editie (zie video): het beste uit 46 Limburgse derby's ontdek je in onderstaand overzicht.

