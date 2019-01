Goffin na nieuwe zege op Australian Open: “Ik ben niet verrast over mijn niveau”

David Goffin (ATP 22) heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde op de Australian Open. Op baan 7 had de Luikenaar wel vier sets nodig om de Roemeen Marius Copil (ATP 60) te verslaan. Na een uitschuiver in set één, wist hij de zaken recht te trekken om met 5-7, 7-5, 6-2 en 6-4 te winnen.

LEES MEER.Elise Mertens: “Proberen om Madison Keys uit balans te brengen”

Over zijn wedstrijd

« Het ging zeer snel in de eerste set. Hij was heel goed aan het spelen, hij sloeg uitstekend op en bij iedere kleine mogelijkheid ging hij er vol voor. Met succes. Ik vond ook dat ik goed serveerde, met een vrij hoog percentage eerste opslagen, maar ik maakte wel een paar foutjes. Ik heb me dus voorgenomen om meer intensiteit in mijn benen te zetten om wat steviger te staan en te zorgen dat hij zich in de rally’s minden lekker ging voelen. Het is mij gelukt en zo heb ik de wedstrijd kunnen omkeren en naar mijn hand zetten.”

Over zijn spelniveau

“Ik weet niet of ik weer al dicht bij mijn beste niveau aan het tennissen ben. Die vraag stel ik mij niet. Ik probeer gewoon mijn uiterste best te doen. Het was niet eenvoudig, omdat hij weinig ritme geeft en er weinig rally’s waren. Bovendien waren er momenten, met die regen, waar we amper aan tennissen kwamen. We speelden twee punten en we moesten stoppen. Hij sloeg een ace en er was opnieuw een oponthoud. Ik ben niet verrast over mijn niveau, omdat ik een goed gevoel op training had, maar het doet wel deugd. Ik ben heel tevreden over die eerste twee wedstrijden.”

Over zijn opslag

“Ik ben zeer tevreden over de manier waarop ik geserveerd heb. Het was ook de eerste keer sinds lange tijd dat ik het tijdens vier achtereenvolgende sets heb moeten doen. En mijn opslag heeft mij tot het einde van de wedstrijd goed geholpen. Zelfs in de eerste set vond ik dat ik goed serveerde. Ik heb kleine aanpassingen proberen door te voeren tijdens de voorbereiding. Het zijn heel technische zaken. Het gaat over de opgooi en ook om de bal met mijn elleboog beter aan te kunnen vallen. En tot nu toe loopt het goed.”

Over de Rus Medvedev, zijn volgende tegenstander

“Ik heb nog nooit tegen hem gespeeld en ook heel zelden mee getraind. Hij heeft de laatste zes maanden heel veel vooruitgang geboekt, ongelooflijk veel matchen gewonnen. Hij heeft vlakke slagen en serveert ook goed. Hij is zeer begaafd. Zelfs als hij wat ver van de bal is, kan hij die nog altijd heel deftig raken. Hij is heel groot, dus zal het de bedoeling zijn hem zo veel mogelijk te doen bewegen. Ik voel mij in ieder geval goed en zal dus het maximum doen om hem het leven zo zuur mogelijk te maken.”

Klik hier voor live uitslagen van de Australian Open.