STVV mist resem sterkhouders in Limburgse derby

STVV mist vrijdagavond in de derby tegen rivaal KRC Genk een heleboel sterkhouders. Dat vertelde Marc Brys donderdagmiddag tijdens zijn persconferentie. “In totaal missen we 12 spelers dus het zal een moeilijk verhaal worden”, klonk het. “Maar een gewond dier is altijd heel gevaarlijk, dus laat ons in die rol kruipen.”