Het mobiliteitsbudget van je werkgever: wat betekent het voor jou?

De Kamercommissie financiën heeft het wetsontwerp voor de invoering van een mobiliteitsbudget goedgekeurd. Als de plenaire vergadering van de Kamer zijn groen licht geeft, dan kan het mobiliteitsbudget op 1 maart in werking treden. Met het mobiliteitsbudget krijgt de werknemer de kans om zijn bedrijfswagen in te leveren in ruil voor een duurzamere oplossing. Maar wat betekent het mobiliteitsbudget nu concreet?