Elise Mertens: “Proberen om Madison Keys uit balans te brengen”

Elise Mertens (WTA 14) heeft twee keer gewonnen donderdag op de Australian Open. Eerst plaatste ze zich voor de derde ronde in het enkelspel na winst tegen de Russin Margarita Gasparyan (WTA 91). In de vooravond won de 23-jarige Limburgse dan ook aan eerste partij in het damesdubbel. Samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, klopte ze haar voormalige partner, de Nederlandse Demi Schuurs, en de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands 6-2, 3-6 en 6-3.

LEES MEER. Na Elise Mertens kwalificeert ook David Goffin zich na valse start voor derde ronde op Australian Open

Over haar dag, met enkel en dubbel

“Het was een lange dag, maar een bevredigende dag. Het is daardoor dat ik die lange zwarte mouw aan mijn rechterarm draag. Voor de recuperatie. Ik heb ook een ijsbad genomen. En er volgt nog een massage met Sam (Verslegers: haar kiné en conditietrainer, nvdr.). Er is dus nog niet gedaan. (lacht) Maar ik ben tevreden. Ik heb de indruk dat ik een betere wedstrijd speelde dan tijdens mij eerste ronde. Ik was agressiever. Ik serveerde ook goed en sloeg meer winners. Ik ben dus tevreden over mijn spelniveau.”

Over de problemen in de tweede set tegen Gasparyan

“Ja, ik heb weer setpunten moeten redden. Ze heeft wel goed gespeeld in die tweede set. Was het te gemakkelijk in het begin? Het mag altijd vlotjes verlopen wat mij betreft (lacht). Het ging echter toch niet met de vingers in de neus in de eerste set, maar misschien dat ik inderdaad mijn energieniveau aan het begin van die tweede set hoger mag houden. Ook niet naar de score kijken, maar het tactisch plan verder blijven uitvoeren.”

Over Madison Keys

“Het is al anderhalf jaar geleden dat ik nog tegen haar gespeeld heb (op de US Open 2017, nvdr.). Ze heeft een goede opslag en ze slaat heel hard. Ze is een heel goede speelster. Vooral tijdens de Grand Slams presteert ze uitstekend. Misschien beweegt ze niet zo sterk, zodat ik zal moeten proberen haar uit balans te brengen. Dan kan ze minder hard uithalen.”

Over haar dubbelpartij tegen Demi Schuurs

“Het was best leuk, eigenlijk. Sabalenka, mijn partner, is iemand die heel positief op de baan staat, die voor elke bal gaat. Zo stonden we met 5-0 achter in de tweede set en toch bleef ze voluit slaan. En zo zijn we ook voor een deel teruggekomen en hebben we die wedstrijd uiteindelijk in drie sets gewonnen. Tof.”

Klik hier voor live uitslagen van de Australian Open.