Aanklager vraagt 22 jaar gevangenis voor Lanakense bouwvakkersmoord

Lanaken / Tongeren -

Tweeëntwintig jaar gevangenis. Dat heeft aanklager Patrick Boyen donderdagochtend gevorderd voor de moord op Dominik Szambelan (31) op de parking van het Lanakense bouwbedrijf Hermans & Co op 28 februari 2017. De verdediging hield het op vijftien jaar. “Ik geloof in deze man, ik heb hem met hart en ziel verdedigd”, klonk meester Jan Keulen. Hof en jury beraden zich nu over de straf.