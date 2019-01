Mode Raf Simons toont eerste collectie na vertrek bij Calvin Klein

Woensdag heeft de Belgische ontwerper Raf Simons op de Parijse mannenmodeweek zijn nieuwste lijn onder zijn eigen naam voorgesteld. Het was de eerste collectie sinds zijn vertrek bij Calvin Klein. De najaarscollectie voor 2019 wordt gekenmerkt door eenvoudige silhouetten in zowel sobere als bonte kleuren. Denk aan oversized mantels tot rubberen accenten. Hoofddeksels die doen denken aan kwallen en verwijzingen naar de film ‘Blue Velvet’ van David Lynch uit 1986 gaven de looks een typische Simons-stempel mee. De modellen defileerden tijdens het eerste deel van de show op muziek van de Britse band Joy Division, tijdens het tweede deel was de groep Giant Swan verantwoordelijk voor een streepje livemuziek.