Maasmechelen - De politie Lanaken-Maasmechelen heeft de afgelopen dagen verschillende snelheidscontroles gedaan op hun grondgebied. Van de 919 gecontroleerde voertuigen reden er 191 te snel, ruim 20%. Vooral in de Dorpsstraat in Lanaken waren er veel snelheidsduivels. 35% van de gecontroleerde voertuigen was in overtreding. De politie gaat nog meer inzetten op snelheidscontroles, en zal binnenkort ook een modern mobiel flitstoestel gebruiken. (siol)